Travaux
Autoroute A8 : chantier de renforcement du viaduc du Careï à Menton
VINCI Autoroutes engagera, à compter du mois d'avril 2026, un chantier de renforcement du viaduc du Careï, situé sur l'autoroute A8 entre Menton et la frontière italienne.
Mis en service en 1970, cet ouvrage stratégique de l'axe azuréen s'inscrit dans la politique de maintenance et d'entretien du patrimoine menée par VINCI Autoroutes et fait partie d'un ensemble de 19 viaducs entre Nice et la frontière italienne. Programmés pour une durée de 12 mois, les travaux concerneront le tablier nord de l'ouvrage, en direction d'Aix-en-Provence. La circulation sur l'A8 sera maintenue pendant toute la durée du chantier. Retrouvez l'avancée des travaux et les chantiers de l'autoroute A8 sur le site de VINCI Autoroutes.
56 ans d'histoire, un chantier majeur au service de la durabilité du patrimoine autoroutier
Mis en service en 1970, le viaduc du Careï - d'une longueur de 520m et constitué de 10 travées - permet le franchissement de la vallée du Car& à l'entrée de Menton, dans une zone de relief particulièrement escarpée avant la frontière italienne. Construit dans le cadre du grand programme autoroutier des années 1960-1970, il appartient à un ensemble de 19 viaducs réalisés sous forme de caisson et en béton précontraint répartis entre Nice et la frontière italienne. Le suivi de ces ouvrages d'art s'inscrit dans la politique de maintenance du patrimoine que VINCI Autoroutes met en oeuvre afin de garantir la pérennité, et le bon niveau de service des infrastructures autoroutières.
Les travaux de renforcement concernent uniquement le tablier nord du viaduc, en direction d'Aix-en-Provence.
Le renforcement du tablier sera assuré par précontrainte additionnelle, accompagné du changement des appareils d'appui et de la réfection du joint de chaussée. Ces travaux sont similaires à ceux réalisés en 2018 sur le tablier sud, en direction de l'Italie.
Qu'est-ce qu'un renforcement par précontrainte additionnelle ?
La précontrainte est une technique utilisée dans le domaine du génie civil afin de renforcer le béton. Cette technique consiste à mettre en place des câbles en acier dans des gaines, de les tendre avant ou après coulage du béton ce qui permet de compenser les forces de traction auxquelles le béton est soumis. Cela améliore la résistance et la durabilité des ouvrages.
Les grandes étapes et le calendrier prévisionnel des travaux
Les travaux préparatoires du viaduc du Careï ont débuté en mars 2026. Ils ont consisté notamment à installer un échafaudage en sous-face du tablier, indispensable pour accéder aux zones de travail situées en hauteur. Parallèlement, des trémies et trappes d'accès sont en cours de création : ces ouvertures permettront aux équipes d'entrer à l'intérieur du caisson du viaduc, où se déroulera la majeure partie des opérations de renforcement. Cette phase préparatoire est essentielle pour garantir la sécurité des interventions et permettre le démarrage des travaux dans les meilleures conditions.
- Renforcement du tablier par précontrainte additionnelle - Avril à novembre 2026
Durant cette phase, les équipes travaux mettront en place des câbles de précontrainte à l'intérieur du caisson pour renforcer l'ouvrage. Ces câbles en acier seront tendus entre les massifs d'ancrages et passeront par des déviateurs.
- Changement des appareils d'appui - Novembre à décembre 2026
Cette opération permettra de remplacer les appareils d'appui néoprène. Un appareil d'appui est un élément placé entre le tablier et la pile pour permettre les mouvements du pont en transférant les charges du tablier. Cette opération est réalisée en trois étapes : soulèvement du tablier à l'aide de vérins, remplacement des anciens appareils d'appui par des neufs et enfin remise du tablier sur ses appuis définitifs.
- Réfection du joint de chaussée - Début janvier 2027
Cette étape finale consistera à remplacer le joint de chaussée au niveau de la pile centrale. Cet équipement permet d'absorber les phénomènes de dilatation des différentes parties de l'ouvrage.
- Épreuves de chargement - Fin janvier 2027
Cet essai consistera, à la fin du chantier, à venir charger l'ouvrage pour vérifier son comportement post-renforcement
Un chantier en hauteur sous circulation
Situé à près de 70 mètres au-dessus du sol pour la plus haute pile, le viaduc nécessite des équipements d'accès spécialisés: plateformes suspendues, passerelles à grand déport et échafaudages pour assurer l'accès des compagnons en toute sécurité. La circulation sur le viaduc du Careï sera maintenue avec des adaptations ponctuelles (neutralisation de voies ou basculements), afin de garantir les meilleures conditions de sécurité pour tous.
Pour limiter la gêne au trafic, certaines opérations seront réalisées de nuit. Les modifications de la circulation auront lieu uniquement en semaine et de nuit, de 21 heures à 5 heures. Au total, 15 nuits de basculement sont prévues, dont la majorité sont programmées en septembre 2026 et janvier 2027
Les grands viaducs des Alpes-Maritimes au coeur de la maintenance du patrimoine
Sur un réseau marqué par une forte densité de circulation et une topographie exigeante, VINCI Autoroutes surveille et entretient un patrimoine autoroutier composé de plus de 1500 ouvrages d'art. Entre Nice et la frontière italienne, les viaducs occupent une place majeure : 38 viaducs pour les deux sens de circulation. Dans ce contexte, plusieurs opérations de maintenance et de rénovation sont menées afin de préserver ce patrimoine stratégique. En direction d'Aix-en-Provence, le viaduc de Careï est ainsi le quatrième ouvrage en maintenance, après les viaducs de Cabrolles, du Vallon des Fleurs, et celui de Sainte-Agnès ces trois dernières années. Cette opération s'ajoute aux chantiers déjà menés sur les viaducs depuis 2007.
Ces opérations de renforcement des viaducs reposent sur un suivi rigoureux et régulier des ouvrages, comprenant une surveillance continue, des contrôles annuels, des visites triennales et des inspections détaillées tous les six ans. Elles ont pour objectif d'assurer la durabilité des infrastructures, leur adaptation aux usages actuels et futurs, ainsi que la continuité d'un service autoroutier sûr et performant pour l'ensemble des usagers.