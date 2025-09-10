Travaux
A7N : Démarrage des travaux de rénovation des chaussées entre Ternay et Vienne Nord
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes engage une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7N. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre Ternay et Vienne Nord, se déroulera sur 2 saisons. Une première sera engagée du 8 septembre au 24 octobre 2025 puis une seconde reprendra au printemps 2026.
D’un montant de 8,5 millions d’euros financé par VINCI Autoroutes, ce chantier réalisé exclusivement de nuit, du lundi au vendredi matin, permettra de rénover en profondeur 12 km de chaussées (6 km par sens). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers.
Des fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues sur les demi-diffuseurs de Chasse Sud et Vienne Nord, sur A7N, ainsi que sur le noeud de Ternay (A46S/A47/A7N) pour permettre la bonne progression du chantier.
En fonction des conditions météorologiques et de l’avancement du chantier, la bretelle d’entrée Vienne Nord (n°9) en direction de Lyon sera fermée les nuits du 8 au 11 septembre 2025, de 21h à 6h le lendemain.
Des itinéraires de déviation seront mis en place.