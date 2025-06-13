A7/A9 : Fermeture de l’A9 à hauteur de l’échangeur de Roquemaure vers Lyon et fermeture de l’échangeur d’Orange centre (n°21) les nuits du lundi 16 au jeudi 19 juin 2025

Ces opérations vont nécessiter la fermeture de l’autoroute A9 à hauteur de l’échangeur de Roquemaure (n°22) en direction de Lyon, avec sortie obligatoire et entrée interdite pour tous les véhicules en direction d’Orange/Lyon, durant les nuits du lundi 16 au jeudi 19 juin 2025, de 21h à 6h le lendemain.

Elles vont également nécessiter la fermeture des entrées de l’échangeur d’Orange centre (n°21) en direction de Lyon les nuits du lundi 16 et mardi 17 juin 2025, puis la fermeture des sorties et des entrées en provenance et en direction de Lyon, Marseille et Montpellier de l’échangeur d’Orange centre (n°21) les nuits du mercredi 18 et jeudi 19 juin 2025, de 21h à 6h le lendemain.

Des itinéraires de déviation seront mis en place sur le réseau, en fonction de ces opérations.

Retrouvez toutes les informations sur ce chantier dans le communiqué de presse.