A7 : Reprise des travaux de rénovation des chaussées dans la Vallée du Rhône entre Saint-Rambert-d’Albon et La Galaure

Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes engage une nouvelle saison de travaux de rénovation des chaussées de l’A7 dans la Vallée du Rhône. Cette phase qui concerne le tronçon situé entre Saint-Rambert-d’Albon et La Galaure se déroulera du 3 mars au 30 avril 2025.