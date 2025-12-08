Travaux
A7 - Le nouveau demi-échangeur de Vienne Sud entre en service le 9 décembre à 8h00
Après 14 mois de travaux, le demi-échangeur de Vienne Sud entre en service le 9 décembre 2025 à partir de 8h00. Cette nouvelle infrastructure offre un accès direct à l’A7 en direction de Lyon et fluidifie les déplacements entre le sud des communes de Vienne Condrieu Agglomération et l’agglomération lyonnaise. Financé à hauteur de 21 millions d’euros par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, Vienne Condrieu Agglomération et VINCI Autoroutes, ce demi-échangeur apporte des améliorations concrètes pour la mobilité et le confort de tous les usagers, notamment grâce à la création d’un parking de covoiturage et au déploiement de nouvelles voies pour les piétons et cyclistes.
Chaque jour, près de 9 000 véhicules devraient bénéficier d’un itinéraire plus direct, plus sûr et plus confortable, améliorant par la même la fluidité et la sécurité sur le réseau secondaire.
Une réalisation qui répond aux enjeux de mobilité d'aujourd'hui
Autour du nouveau demi-échangeur, une série d’aménagements viennent renforcer la mobilité du territoire. Pensés pour simplifier les trajets, améliorer la sécurité et encourager des modes de déplacement plus durables, ils offrent aux usagers un réseau plus fluide, plus confortable et mieux connecté. Il comporte ainsi les raccordements au réseau secondaire local suivants, améliorant significativement les fluidités des itinéraires de chacun :
- une bretelle d’entrée vers l’A7 en direction de Lyon, dotée de sa gare de péage
- une bretelle de sortie depuis l’A7 en provenance de Lyon, également équipée d’une gare de péage.
En complément, plusieurs aménagements en faveur des mobilités durables renforcent le maillage territorial :
un parking de covoiturage de 100 places, à proximité immédiate de l’échangeur, conçu pour encourager la mobilité partagée au quotidien et ainsi contribuer à réduire l’empreinte carbone ;
1 200 m de voies créées pour accompagner les modes doux et plus particulièrement l’accès piéton et vélo grâce à des cheminements sécurisés ;
1 200 m linéaires d’écrans acoustiques installés le long du lotissement de La Plaine qui contribuent à réduire les nuisances sonores pour les riverains ;
la création d’un merlon paysager le long de « La Plaine des Sports » qui permet d’améliorer l’insertion paysagère de l’aménagement tout en offrant une protection visuelle et acoustique pour les usagers et les riverains ;
- la création de trois bassins de protection de la ressource en eau permettant de sécuriser la gestion des eaux pluviales et de préserver la qualité de l’eau sur le site.
Des actions environnementales au service de la biodiversité locale
Pour assurer une insertion naturelle du projet dans son environnement, des essences locales récoltées à proximité ou issues de la filière labellisée “Végétal Local” seront plantées sur 1,20 hectare fin 2025 – début 2026.
En parallèle des travaux, plusieurs mesures environnementales ont été mises en œuvre afin de préserver et renforcer les continuités écologiques du secteur. Ces interventions complètent l’approche paysagère globale du projet et renforcent sa qualité écologique sur le long terme.
Un défi technique et humain
Plus de 100 personnes ont été mobilisées au plus fort du chantier. Au total, 7 352 heures d’insertion ont été réalisées par 12 personnes éloignées de l’emploi, dépassant les objectifs initiaux et contribuant à l’emploi local.