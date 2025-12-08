A7 - Le nouveau demi-échangeur de Vienne Sud entre en service le 9 décembre à 8h00

Après 14 mois de travaux, le demi-échangeur de Vienne Sud entre en service le 9 décembre 2025 à partir de 8h00. Cette nouvelle infrastructure offre un accès direct à l’A7 en direction de Lyon et fluidifie les déplacements entre le sud des communes de Vienne Condrieu Agglomération et l’agglomération lyonnaise. Financé à hauteur de 21 millions d’euros par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, Vienne Condrieu Agglomération et VINCI Autoroutes, ce demi-échangeur apporte des améliorations concrètes pour la mobilité et le confort de tous les usagers, notamment grâce à la création d’un parking de covoiturage et au déploiement de nouvelles voies pour les piétons et cyclistes.

Chaque jour, près de 9 000 véhicules devraient bénéficier d’un itinéraire plus direct, plus sûr et plus confortable, améliorant par la même la fluidité et la sécurité sur le réseau secondaire.