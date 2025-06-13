A7 : Fin du chantier de rénovation des chaussées entre Saint-Rambert-d’Albon et La Galaure avec une saison d’avance

Des travaux nocturnes pour une efficacité maximale

Pour réduire l’impact sur la circulation, les interventions ont été réalisées exclusivement de nuit. Ce chantier majeur a notamment concerné une zone délicate, marquée par une forte déclivité au niveau du Col du Grand Bœuf, tout en accueillant un trafic important, d’environ 70 000 véhicules par jour.

Les travaux ont permis de renouveler la couche de roulement sur toutes les voies de circulation.

Les équipes d’exploitation fortement mobilisés

Le chantier a mobilisé quotidiennement plus de 120 personnes de l’entreprise TRABET. Le district de la Vallée du Rhône a déployé un balisage important, avec environ 2 500 heures de pose de cônes sur la période.

Ce projet, qui représente un investissement de 11 millions d’euros, s’inscrit dans le cadre du programme global de rénovation des chaussées de l’A7 initié en 2017, visant à offrir aux usagers des conditions de conduite plus sûres et confortables sur cet axe majeur.