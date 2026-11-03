Travaux
A7 - Echangeur DromArdeche : retour sur 2 étapes majeures côté demi-échangeur Nord
À l'automne 2026, les travaux de création des demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche se sont poursuivis entre Chanas et Tain-l’Hermitage. Après plusieurs mois consacrés notamment au génie civil et aux terrassements, le chantier du demi-échangeur Nord a franchi deux nouvelles étapes importantes : la pose des poutres du nouveau pont franchissant l’A7, fin septembre, puis le bétonnage de son tablier à la mi-octobre.
Fin septembre : les 12 poutres du futur pont ont pris place
Du 28 septembre au 1er octobre 2026, une étape importante s'est déroulée au-dessus de l'A7 avec la pose des poutres préfabriquées du nouveau pont du demi-échangeur Nord. En quatre nuits d'intervention, les équipes ont procédé à la pose des 12 poutres qui constitueront l'ossature du futur pont qui reliera l’A7 au futur échangeur. Ces éléments préfabriqués en béton précontraint forment la structure porteuse du tablier sur lequel circuleront les usagers empruntant le demi-échangeur.
Cette opération s'est déroulée de nuit, de 22h à 4h, afin de limiter l'impact sur la circulation et de garantir la sécurité des équipes et des usagers. À l'aide d'une grue de forte capacité et de convois exceptionnels mobilisés pour l'occasion, chaque élément a été levé puis positionné sur ses appuis avant d'être stabilisé par des dispositifs provisoires.
Les interventions ont été réalisées sous basculement de circulation sur la chaussée opposée : les nuits des 28 et 29 septembre, le trafic en direction de Marseille a été basculé sur la chaussée opposée avec fermeture de l'aire de service de Saint-Rambert-d’Albon Ouest ; les nuits des 30 septembre et 1er octobre, le même dispositif a été mis en œuvre pour le trafic en direction de Lyon, avec la fermeture de l’aire de Saint-Rambert-d’Albon Est.
Mi-octobre : bétonnage du tablier du pont sous coupure totale de l'A7
Quelques semaines après la pose des poutres, une nouvelle opération majeure a eu lieu dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 octobre 2026 : le bétonnage du tablier du nouveau pont.
Cette intervention devait être réalisée en continu et en une seule opération. Compte tenu de sa nature et afin d’assurer la sécurité des usagers et des équipes, elle a nécessité la fermeture totale de l’A7 dans les deux sens de circulation entre les échangeurs de Chanas n°12 et de Tain-l’Hermitage n°13.
Pendant l’intervention, les aires de service de Saint-Rambert-d’Albon Est et Ouest ont également été fermées. Un itinéraire de déviation a été mis en place par la RN7 entre Chanas et Tain-l’Hermitage.
Le chantier poursuit sa progression au Nord comme au Sud
Avec la mise en place des 12 poutres et la réalisation du tablier, le futur ouvrage prend désormais forme dans le paysage. Les prochaines étapes consisteront à réaliser les équipements du pont avant la poursuite des travaux liés à la création du demi-échangeur.
Sur le demi-échangeur Sud, à Saint-Barthélemy-de-Vals, les travaux se poursuivent autour des futures bretelles et des différents aménagements qui permettront de raccorder le nouvel accès à la RD112. Le nouveau giratoire de raccordement avait déjà pris forme avant l’été, parallèlement aux travaux de terrassement et au déploiement des protections acoustiques à proximité du hameau de Villeneuve-de-Vals.
Engagé à l’automne 2025, le chantier avance en vue d'une mise en service des aménagements à l'automne 2027. Les deux nouveaux demi-échangeurs permettront de créer de nouveaux accès à l’A7 sur une section de 32 km actuellement dépourvue d’entrée ou de sortie entre Chanas et Tain-l’Hermitage. Le projet représente un investissement de 25,8 millions d’euros et prévoit également la création de deux parkings de covoiturage totalisant 136 places.