A7 - Echangeur DromArdeche : retour sur 2 étapes majeures côté demi-échangeur Nord

Du 28 septembre au 1er octobre 2026, une étape importante s'est déroulée au-dessus de l'A7 avec la pose des poutres préfabriquées du nouveau pont du demi-échangeur Nord. En quatre nuits d'intervention, les équipes ont procédé à la pose des 12 poutres qui constitueront l'ossature du futur pont qui reliera l’A7 au futur échangeur. Ces éléments préfabriqués en béton précontraint forment la structure porteuse du tablier sur lequel circuleront les usagers empruntant le demi-échangeur.

Cette opération s'est déroulée de nuit, de 22h à 4h, afin de limiter l'impact sur la circulation et de garantir la sécurité des équipes et des usagers. À l'aide d'une grue de forte capacité et de convois exceptionnels mobilisés pour l'occasion, chaque élément a été levé puis positionné sur ses appuis avant d'être stabilisé par des dispositifs provisoires.

Les interventions ont été réalisées sous basculement de circulation sur la chaussée opposée : les nuits des 28 et 29 septembre, le trafic en direction de Marseille a été basculé sur la chaussée opposée avec fermeture de l'aire de service de Saint-Rambert-d’Albon Ouest ; les nuits des 30 septembre et 1er octobre, le même dispositif a été mis en œuvre pour le trafic en direction de Lyon, avec la fermeture de l’aire de Saint-Rambert-d’Albon Est.