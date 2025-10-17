A64 : Travaux au niveau de l’échangeur de Peyrehorade (n°6)

À compter du lundi 20 octobre à partir de 20h jusqu’au jeudi 23 octobre à 7h du matin, les nouvelles bretelles d’échange entre le giratoire de l’autoroute A641 et le giratoire de la RD19 seront fermées dans les 2 sens de circulation. En conséquence :

Depuis Dax en direction de Bidache (RD19), les conducteurs seront invités à sortir de l’A641 au niveau de l’échangeur RD817, puis à suivre les déviations sur le réseau secondaire (RD817 vers Peyrehorade Centre puis RD19 vers Bidache et Hastingues).

Depuis l’A64 en direction de Bidache, les conducteurs seront invités à sortir au niveau de l’échangeur de Peyrehorade (n°6) et à poursuivre sur l’autoroute A641 jusqu’à l’échangeur RD817, puis à suivre les déviations sur le réseau secondaire (RD817 vers Peyrehorade Centre puis RD19 vers Bidache).

Depuis Bidache (RD19) en direction de l’A64 vers Bayonne ou Toulouse, les conducteurs, souhaitant rejoindre l'A64 au niveau de l’échangeur de Peyrehorade (n°6) seront invités à suivre par le réseau local la RD19 jusqu’à Peyrehorade, puis la RD817 en direction de Bayonne jusqu’à l’échangeur avec l’A641, où ils pourront emprunter l’autoroute A641 en direction de l’A64.

Des itinéraires de déviation, fléchés à l’aide de panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs et leur permettre d’atteindre leur destination.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :