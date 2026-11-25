Au cours de cette même semaine, dans le cadre de la traversée d’un convoi exceptionnel, l’A10 sera momentanément fermée la nuit du mardi 24 novembre 2026, dans les deux sens de circulation, dans le secteur de Blaye. Cette coupure interviendra à partir de 23h. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conduteurs et les équipes VINCI Autoroutes recommandent aux conducteurs de bien s’informer, notamment en écoutant Radio VINCI Autoroutes (107.7) qui informera sur les conditions de circulation en temps réel.

VINCI Autoroutes va entreprendre la semaine prochaine des travaux de fauchage sur l’A10, entre les échangeurs de Libourne-Saint-Antoine (n°39a) et de Lormont (n°45). Programmés du lundi 23 novembre au jeudi 26 novembre 2026, ils seront conduits de nuit, entre 21h et 6h le lendemain, pour limiter la gêne occasionnée. Ils nécessiteront néanmoins la fermeture temporaire et successive des échangeurs situés sur cette portion, annoncées via Radio VINCI Autoroutes et les panneaux à message variable.

De même, le mardi 24 novembre à partir de 23h, l’A10 sera fermée momentanément pour laisser passer un convoi exceptionnel. Cette fermeture temporaire aura lieu dans le secteur de Blaye, dans les deux sens de circulation. De ce fait :

en direction de Bordeaux, entrée interdite et sortie obligatoire au niveau de l’échangeur de Blaye (n°38) ;

en direction de Paris, entrée interdite et sortie obligatoire au niveau de l’échangeur de Libourne Saint- Antoine (n°39a).

Ces conditions de circulation sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.