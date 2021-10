Opération #Exposés 3 : Impossible de ne plus les voir !

32 fourgons #Exposés : c’est le nombre de fourgons heurtés depuis le début de l’année sur le réseau VINCI Autoroutes

Vous prenez la route à l’occasion des vacances de la Toussaint ? Si vous passez par le péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines sur l’autoroute A10, votre regard risque d’être attiré par un dispositif exceptionnel. En effet, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable reconduisent l’opération #Exposés. Après l’aire de Montélimar ouest sur l’autoroute A7 en juillet dernier, puis l’aire d’Orléans Saran sur l’A10 en août, l’installation prend place pour une 3e édition sur le parking de la grande barrière de péage francilienne. Le principe est simple… et spectaculaire ! 32 fourgons de patrouille accidentés sont exposés symboliquement jusqu’au 2 novembre, afin de tous nous sensibiliser aux risques encourus par les hommes et les femmes en jaune en mission sur l’autoroute.

L’inattention et la somnolence, responsables dans la plupart des accidents

Cette 3e édition de l’opération #Exposés intervient alors qu’un 32e fourgon a été heurté sur le réseau VINCI Autoroutes ce vendredi 22 octobre 2021. Ces fourgons resteront exposés aux regards des conducteurs qui emprunteront le péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines durant les vacances de la Toussaint. A partir du 3 novembre 2021, l’exposition sera aussi visible à Vienne sur l’autoroute A7. Les hommes et les femmes en jaune sont malheureusement trop souvent « exposés » au manque de vigilance de trop nombreux conducteurs. Saviez-vous que l’inattention et la somnolence étaient responsables dans la plupart des accidents dont ils sont victimes ? Leurs fourgons jaunes, équipés de dispositifs de signalisation, sont pourtant bien visibles. Parce qu’il est impossible de ne pas les voir, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes nous invitent tous à redoubler de vigilance à l’approche d’un véhicule en intervention.

Soutenez-les avec le mot-dièse #Exposés !

Ils s’appellent Cédric, Bernard, Yassine, Olivier, Hélène, Marie-Madeleine ou encore Claude… Les hommes et les femmes en jaune appelés aussi « les anges gardiens de l’autoroute », sont plus de 1 000 à se relayer en permanence sur les autoroutes que vous empruntez. Ce rappel à la vigilance à travers cette installation à ciel ouvert, s’accompagne d’une campagne digitale lancée le 21 octobre 2021 autour du mot-dièse #Exposés. Pour y participer, rien de plus simple ! Il vous suffit de laisser votre message sur les réseaux sociaux en témoignant de votre solidarité aux patrouilleurs. Ne l’oublions-pas, ils et elles se relaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour assurer votre sécurité sur l’autoroute. Pensons-à eux !

Informations pratiques :

#Exposés 3, du 21 octobre au 2 novembre 2021 sur le parking du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines (A10), puis du 3 au 15 novembre sur le parking du péage de Vienne-Reventin (A7).