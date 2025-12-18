Manifestations agricoles : le point de situation du 18 décembre à 6h15

Depuis le 12 décembre, en raison de la présence de manifestants et de déversements sur les voies, la circulation est perturbée avec plusieurs coupures d’autoroutes. Le Sud-Ouest du réseau reste très fortement impacté, en particulier les axes A64 (Bayonne-Toulouse) et A63 (Espagne-Bordeaux). Plusieurs tronçons autoroutiers restent partiellement fermés compliquant fortement la circulation notamment sur les axes A20 (Cahors-Brive-la-Gaillarde), A89 (Périgueux-Ussel). L’A61 reste coupée dans les 2 sens entre Carcassonne et le Bram. Sur l’A10, des perturbations persistent avec des fermetures d’échangeurs à Blois, Mer, Château-Renault, Châtellerault Nord et Poitiers Sud. Dans le Sud, l’échangeur de Vendargues sur l’A709 reste impacté.

La situation évolue rapidement et de nouveaux blocages pourraient concerner d'autres secteurs dans les heures à venir sur plusieurs axes du réseau. Aujourd’hui, des perturbations supplémentaires pourraient toucher le secteur de Valence sur l’A7, le péage du Boulou sur l’A9 et possiblement l’A89 vers Lyon. Le périphérique toulousain pourrait également être impacté. Les conducteurs sont invités à anticiper leurs trajets et à consulter les informations en temps réel. VINCI Autoroutes recommande de bien s’informer avant tout déplacement sur le réseau.

En conséquence, les mesures suivantes ont été mises en place pour contourner les difficultés :

>> Sud-Ouest

Coupures de l’autoroute A64 dans les 2 sens

Entre Toulouse et Bayonne, interdiction de circuler pour les poids lourds de plus de 7,5T •

Coupure de l’A64 entre les échangeurs de Briscous (n°3) et de Montréjeau (n°17) dans les deux sens

Suivre le fil @A64Trafic pour les informations mises à jour au fil de l’eau

Coupure de la bretelle A645 en direction de l’Espagne

Sortie obligatoire et entrées interdites à la D 817 (n°2) en direction de l'Espagne

Entrée interdite à Croix du Bazert (n°1) en direction de Toulouse et Bayonne

Coupure de l’autoroute A61 entre Bram et Carcassonne dans les 2 sens

Coupure de l’A61 entre Carcassonne ouest (n°23) et Bram (n°22) dans les 2 sens

Entrée interdite à Castelnaudary (n°21) dans les 2 sens

Suivre le fil @A61Trafic pour les informations mises à jour au fil de l’eau

Coupure de l’autoroute A20 au sud du Lot dans les 2 sens

Coupure de l’A20 entre Cahors Nord (n°57) et Caussade (n°59) dans les deux sens

Sortie obligatoire et entrée interdite Cahors Nord (n°57) en direction de Toulouse

Entrées interdites à Cahors Sud (n°58)

Suivre le fil @A20Trafic pour les informations mises à jour au fil de l’eau Sur l’A63 en direction de Bordeaux

Sur l'A63 en direction de Bordeaux

Mesures frontalières gestion du trafic par les autorités au niveau du péage de Biriatou pour les poids lourds

Suivre le fil @A63Trafic pour les informations mises à jour au fil de l’eau

Coupure de l’A89 dans le secteur de Périgueux dans les 2 sens

Coupure de l’A89 entre les échangeurs de Périgueux Ouest (n°14) et Périgueux Est (n°16)

Suivre le fil @A89Trafic pour les informations mises à jour au fil de l’eau

>> Corrèze

Coupure de l’A89 dans le secteur d’Ussel dans les 2 sens

Coupure de l’A89 entre les échangeurs d’Egletons (n°22) et Ussel Est (n°24) dans les 2 sens

Suivre le fil @A89Trafic pour les informations mises à jour au fil de l’eau

Coupure de l’A20 à hauteur de Brive-la-Gaillarde (réseau DIR) dans les 2 sens

>> Vienne

Echangeur de Châtellerault Nord (n°26) et de Poitiers Sud (n°30) sur A10

Sorties fermées et entrées interdites à Châtellerault Nord (n°26) dans les 2 sens

Sorties fermées et entrées interdites à Poitiers Sud (n°30) dans les 2 sens

Suivre le fil @A10Trafic pour les informations mises à jour au fil de l’eau

>> Loir-et-Cher

Echangeur de Mer (n°16) et Blois (n°17) sur A10

Sorties fermées et entrées interdites à Mer (n°17) et Blois (n°17) dans les 2 sens

Suivre le fil @A10Trafic pour les informations mises à jour au fil de l’eau

>> Indre-et-Loir

Echangeur de Château-Renault (n°18) sur A10

Sorties fermées et entrées interdites à Château-Renault (n°18) dans les 2 sens

Suivre le fil @A10Trafic pour les informations mises à jour au fil de l’eau