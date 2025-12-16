Manifestations agricoles : circulation perturbée sur le réseau VINCI Autoroutes

Depuis vendredi 12 décembre, en raison de la présence de manifestants et de déversements sur les voies, la circulation est perturbée avec plusieurs coupures d’autoroutes. Le Sud-Ouest du réseau reste très fortement impacté, en particulier les axes A64 (Bayonne-Toulouse) et A63 (Espagne-Bordeaux). L’A61 est désormais coupée entre Bram et Villefranche-de-Lauragais en direction de Toulouse. Dans le sud, les perturbations touchent toujours le Gard où tous les échangeurs sont impactés dans les deux sens.

La situation évolue rapidement et des blocages pourraient concerner d'autres secteurs dans les heures à venir. En particulier, l’A20 à Cahors Sud et Brive, l’A89 à Ussel Ouest et l’A10 à Poitiers et Châtellerault. Ces blocages pourraient compliquer la circulation sur une grande partie du réseau. Les conducteurs sont invités à anticiper leurs trajets et à consulter les informations en temps réel.

VINCI Autoroutes recommande de bien s’informer avant tout déplacement sur le réseau. Les conducteurs sont invités à anticiper leurs trajets et à consulter les informations en temps réel :

Les équipes de VINCI Autoroutes et les forces de l’ordre sont mobilisées pour faciliter la mise en sécurité des piétons présents sur les voies. Ces manifestations d’agriculteurs rendent la circulation impossible sur certains secteurs du Sud-Ouest, d’autres peuvent survenir à tout instant.