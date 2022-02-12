Maintenir et moderniser l’autoroute : mission principale des équipes de la direction de la Maîtrise d’Ouvrage

ASSURER LE FUTUR DE L’AUTOROUTE, C’EST LA FAIRE ÉVOLUER ET L’ENTRETENIR CHAQUE JOUR

Pour garantir l’usage de ses 4 443 km de réseau et pérenniser ce patrimoine commun, VINCI Autoroutes surveille, entretient et aménage en permanence ses infrastructures. Cette activité s’articule autour de deux actions capitales : développer et moderniser en continu, en concertation avec l’État et les acteurs du territoire.

L’activité de modernisation consiste à s’adapter aux besoins qui font jour à travers des aménagements (élargissements, parkings de covoiturage…), des constructions nouvelles (échangeurs…) et de nouveaux services (bornes électriques, équipement des aires…).

L’activité de maintenance consiste à surveiller et entretenir le patrimoine autoroutier qui vieillit au fil du temps, pour le conserver en bon état durablement. Il s’agit principalement d’entretenir les chaussées et les ouvrages d’art (ponts, viaducs, etc…) ainsi que les aires, les péages, les bassins de traitement des eaux, les dépendances vertes, mais aussi une multitude d’objets moins �« visibles » correspondant à une cinquantaine de typologies (caniveaux, glissières, panneaux…).

En conjuguant ces deux activités VINCI Autoroutes poursuit une ambition complexe : celle d’optimiser et continuer de transformer son réseau jour après jour. Ainsi, la politique de développement et de maintenance s’adapte, anticipe et innove continuellement pour intégrer dès maintenant les enjeux de demain.

