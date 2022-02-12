Services et aires
Maintenir et moderniser l’autoroute : mission principale des équipes de la direction de la Maîtrise d’Ouvrage
En tant que concessionnaire, VINCI Autoroutes assure sous le contrôle de l’État l’entretien et la transformation de l’autoroute. Focus sur cette mission essentielle mais peu connue du grand public !
UNE MISSION D’INTÉRÊT PUBLIC POUR UN PATRIMOINE COMMUN ESSENTIEL
L’autoroute est un bien public, un patrimoine commun qui appartient à tous et qui assure une fonction essentielle en facilitant les déplacements et la desserte des territoires, et en participant de ce fait à leur attractivité. Parce que la route reste prépondérante dans les déplacements des Français, cette infrastructure du quotidien doit également être une infrastructure d’avenir et doit répondre aux besoins futurs de mobilité et peut accueillir toutes les formes d’éco-mobilité.
VINCI Autoroutes en tant que concessionnaire de l’État est porteur délégataire d’une mission d’intérêt public général et doit donc garantir l’usage et la durabilité de l’autoroute dans le contexte d’évolution des besoins et enjeux. Préserver ce patrimoine commun tout en le transformant pour répondre aux défis de l’urgence climatique, tels sont les défis des équipes de la Maîtrise d’Ouvrage de VINCI Autoroutes.
ASSURER LE FUTUR DE L’AUTOROUTE, C’EST LA FAIRE ÉVOLUER ET L’ENTRETENIR CHAQUE JOUR
Pour garantir l’usage de ses 4 443 km de réseau et pérenniser ce patrimoine commun, VINCI Autoroutes surveille, entretient et aménage en permanence ses infrastructures. Cette activité s’articule autour de deux actions capitales : développer et moderniser en continu, en concertation avec l’État et les acteurs du territoire.
L’activité de modernisation consiste à s’adapter aux besoins qui font jour à travers des aménagements (élargissements, parkings de covoiturage…), des constructions nouvelles (échangeurs…) et de nouveaux services (bornes électriques, équipement des aires…).
L’activité de maintenance consiste à surveiller et entretenir le patrimoine autoroutier qui vieillit au fil du temps, pour le conserver en bon état durablement. Il s’agit principalement d’entretenir les chaussées et les ouvrages d’art (ponts, viaducs, etc…) ainsi que les aires, les péages, les bassins de traitement des eaux, les dépendances vertes, mais aussi une multitude d’objets moins �« visibles » correspondant à une cinquantaine de typologies (caniveaux, glissières, panneaux…).
En conjuguant ces deux activités VINCI Autoroutes poursuit une ambition complexe : celle d’optimiser et continuer de transformer son réseau jour après jour. Ainsi, la politique de développement et de maintenance s’adapte, anticipe et innove continuellement pour intégrer dès maintenant les enjeux de demain.
#anticipation #adaptabilité #innovation
Suivez-nous