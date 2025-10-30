Cérémonie des Trophées de la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Ouest 2025

Au travers de ces prix, VINCI Autoroutes souhaite dynamiser la collaboration avec les entreprises et leur capacité d’innovation en honorant les actions et résultats obtenus. Ces prix invitent les entreprises à se dépasser et à agir avec toujours plus d’exigence sur chacun de nos piliers : sécurité, environnement et inclusion pour renforcer et faire évoluer les pratiques de notre filière.

Félicitations aux équipes et entreprises partenaires pour leur mobilisation et leur engagement à nos côtés.

Crédit Photo : Quentin Salinier