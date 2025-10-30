Services et aires
Cérémonie des Trophées de la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Ouest 2025
La première cérémonie de remise des Trophées de la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Ouest s’est tenue le mercredi 29 octobre 2025. Cette initiative portée par la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Ouest a mis en lumière l’engagement et la performance globale des entreprises partenaires qui incarnent, sur le terrain, les piliers fondamentaux de VINCI : Sécurité, Environnement et Inclusion
Lors de cette édition, quatre prix ont été décernés pour les chantiers 2024/2025 :
Trophée de la sécurité
Le trophée a été remporté par l’entreprise SOUBESTRE pour les chantiers de création de l’aire de covoiturage à Bénesse-Maremne et l’aménagement de l’échangeur de Bayonne-Sud sur l’A63.
Trophée de l’inclusion
Le trophée a été attribué à Spie Batignolles Travaux Publics – Le Foll TP Direction Opérationnelle Grands Travaux, pour les chantiers de chaussées sur l’A87/A87N et l’A10.
Trophée de l’environnement
Il a été remis à l’entreprise COLAS France – Grands Travaux France pour l’entretien des chaussées de l’A64N.
Le Prix du jury
La distinction a été décernée à Freyssinet pour sa performance exemplaire en matière d’environnement, de sécurité et d’inclusion lors de la réhabilitation d’une buse en coque PRV sur l’A62.
Au travers de ces prix, VINCI Autoroutes souhaite dynamiser la collaboration avec les entreprises et leur capacité d’innovation en honorant les actions et résultats obtenus. Ces prix invitent les entreprises à se dépasser et à agir avec toujours plus d’exigence sur chacun de nos piliers : sécurité, environnement et inclusion pour renforcer et faire évoluer les pratiques de notre filière.
Félicitations aux équipes et entreprises partenaires pour leur mobilisation et leur engagement à nos côtés.
Crédit Photo : Quentin Salinier