C’est l’heure des vacances et des grands départs ! Comme chaque année, nous vous attendons nombreux sur nos aires d’autoroutes. Cette année encore, nous renouvelons nos animations #BienArriver pour vous offrir une pause de qualité et vous permettre de rejoindre votre destination en toute sérénité. Cette année, 29 aires du réseau VINCI Autoroutes participent à l’opération qui a lieu tous les vendredis et samedis, du 1 juillet au 20 août 2022. Pour reconnaître nos équipiers, rien de plus simple ! Ils sont facilement repérables grâce à leur polo blanc et bleu. Au programme : des animations sportives, des expositions, des espaces pique-nique, des espaces détente et des espaces sieste, des espaces lecture, des ateliers animés par des associations partenaires pour découvrir comment, nous pouvons tous ensemble, préserver la biodiversité et l’environnement et pleins d’autres évènements pour prendre l’aire tout l’été.