A7 : Le nouveau demi-échangeur de Vienne Sud est en service
Vous circulez régulièrement au sud de Vienne pour vos trajets du quotidien ? Le demi-échangeur de Vienne Sud vous offre désormais un accès direct à l’autoroute A7. Un nouvel aménagement qui va fluidifier le trafic, en vous apportant plus de confort et de sécurité.
Demi-échangeur de Vienne Sud sur l’autoroute A7 : un accès direct pour des trajets plus fluides
Jusqu’ici, rejoindre l’autoroute A7 vers Lyon depuis le sud de Vienne impliquait des détours par des axes saturés ou vous obligeait à traverser la ville. Grâce au nouveau demi-échangeur de Vienne Sud, mis en service mardi 9 décembre, près de 9 000 véhicules profiteront quotidiennement d’un itinéraire plus direct, plus sûr et plus confortable. Ce nouvel aménagement est synonyme de moins de congestion sur les routes secondaires et aussi plus de sécurité durant vos trajets domicile-travail, notamment.
Des aménagements qui répondent aux enjeux de mobilité
Financé à hauteur de 21 millions d’euros par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, Vienne Condrieu Agglomération et VINCI Autoroutes, ce projet aura pour effet de faciliter l’accès aux bassins d’emploi lyonnais, tout en réduisant les conséquences « néfastes » des traversées urbaines pour l’environnement, ainsi qu’en matière de nuisances sonores. Il s’accompagne d’aménagements pensés pour simplifier les trajets du quotidien comme des voies dédiées aux mobilités douces et un parking de covoiturage proposant une centaine de places de stationnement.
Un projet pour un territoire plus durable
Le demi-échangeur de Vienne sud ne se limite pas à la route ! 1200 mètres de cheminements piétons et cyclables ont été aménagés, tout comme 220 mètres d’écrans acoustiques, ainsi qu’un merlon paysager. Autant d’aménagements qui améliorent le confort des riverains et encouragent des modes de déplacement plus respectueux de l’environnement. Trois bassins protègent la ressource en eau, tandis qu’un programme de plantation de 365 arbres et 3 380 arbustes issus de la filière « Végétal Local » assure une insertion paysagère harmonieuse. Des mares écologiques et des gîtes pour la petite faune complètent ces mesures.
Un chantier solidaire et une aventure humaine
Au-delà des infrastructures, ce projet est aussi une histoire collective : plus de 100 personnes ont été mobilisées pendant 14 mois, dans un esprit de coopération et de rigueur. Il a aussi été un levier d’insertion professionnelle : 7 352 heures d’insertion ont été réalisées par 12 personnes éloignées de l’emploi, formées et accompagnées pour favoriser leur retour durable sur le marché du travail.