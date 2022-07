Vous êtes sur le point de partir en vacances ? Avant de prendre l’autoroute, informez-vous sur vos conditions de circulation. Toute l’année nous mettons à votre disposition des outils d’information trafic pour vous aider à préparer au mieux votre voyage. Site internet, Radio VINCI Autoroutes (107.7), fils Twitter info trafic, assistants vocaux, 3605 (service gratuit + prix de l’appel). Ces outils sont là pour mieux vous informer avant votre départ mais également pour vous accompagner sur votre trajet.



En complément de ce dispositif nous vous proposons, à l’occasion des grands départs, des images dynamiques et aériennes du trafic. Captées grâce à nos drones placés en plusieurs points stratégiques du réseau VINCI Autoroutes, ces vues vous sont proposées en direct et en continu pendant près de 8h. Un bouchon à l’écran ? Décalez votre trajet de quelques minutes et profitez de conditions optimales pour prendre la route.

Ces images sont réalisées par des salariés VINCI Autoroutes qui ont été formés et qui ont obtenu le diplôme officiel de télépilote de drones.



