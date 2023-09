World CleanUp Day 2023 : VINCI Autoroutes se mobilise !

Chaque année, cette grande initiative citoyenne et populaire ne faiblit pas. En 2022, 170.000 personnes se sont mobilisées pour le World CleanUp Day à travers toute la France. Plus de 1000 tonnes de déchets ont pu être récoltées dont 200 tonnes de déchets recyclables. Des opérations de nettoyage et de ramassage de déchets abandonnés auront lieu tout le week-end près de chez vous ! On en recense déjà près de 2300 partout sur le territoire. Vous souhaitez participer à une opération de nettoyage ou organiser votre propre CleanUp ? Rien de plus facile ! Rendez-vous sur le site officiel du World CleanUp Day 2023.