A l’occasion de la semaine de la mobilité et en partenariat avec les Hub Eco des groupes Nice Matin et La Provence, VINCI Autoroutes diffuse deux nouveaux suppléments exposant des solutions pragmatiques pour réduire collectivement les émissions de CO2 liées à nos déplacements. Face à l’urgence climatique et à l’érosion de la biodiversité, VINCI Autoroutes s’engage pour la transition environnementale et transforme ses infrastructures et services afin de développer massivement les nouveaux usages de mobilité décarbonée. L’ambition environnementale de VINCI Autoroutes propose ainsi des solutions autour de trois axes principaux : la lutte contre le changement climatique, le développement de schémas d’économie circulaire et la protection des milieux naturels.



Pour aborder la question du changement climatique, Blaise Rapior, directeur général du réseau Escota et directeur général adjoint de VINCI Autoroutes, explique les enjeux d’une mobilité routière décarbonée par un changement des usages. Une mutation nécessaire pour laquelle VINCI Autoroutes propose d’ores et déjà des solutions simples et concrètes.



Ces solutions sont présentées par la directrice du développement de VINCI Autoroutes, Amélia Rung. La question est simple : comment mieux se déplacer ? En utilisant la route différemment. Covoiturage, multimodalité, voies dédiées sur autoroutes, mobilité électrique… VINCI Autoroutes agit pour obtenir une offre de mobilité cohérente en termes d’infrastructures et de services pour l’usager. La technologie vient d’ores et déjà accompagner ces changements, comme le souligne Pierre Delaigue, directeur des projets de mobilité autonome, connectée et électrique de Leonard (Groupe VINCI) avec des avancées significatives dans le secteur automobile et énergétique. Au-delà de la nécessaire limitation des émissions de CO2, Elise Bon, directrice de l’environnement de VINCI Autoroutes va plus loin en rappelant que la mobilité ne peut plus s’affranchir d’un souci de préservation de la nature. C’est pourquoi la démarche de VINCI Autoroutes englobe des plans d’actions ambitieux en termes de préservation des ressources naturelles, de sauvegarde de la biodiversité, de renaturation et de développement de schémas d’économie circulaire, notamment sur ses aires de services.



Autre aspect fondamental du virage environnemental que nous devons collectivement prendre, la nécessité de transformer durablement nos habitudes et comportements pour réduire de 40 % nos consommation d’énergie d’ici à 2050, (objectif fixé à la France par la loi Climat et résilience 2021 et par le plan de sobriété énergétique) ; c’est ce que nous expliquent André Broto, expert de la mobilité routière et Juliette Pernelle fondatrice d’un cabinet d’accompagnement au changement.