Retour sur le Congrès mondial de la route 2026 : VINCI Autoroutes mobilisé pour des routes plus résilientes et décarbonées

L’événement a réuni des experts venus de plus de 60 pays pour partager leurs solutions face aux défis climatiques, techniques et environnementaux auxquels sont confrontées les infrastructures routières. Présent tout au long du congrès, le Groupe VINCI a mis en lumière ses innovations permettant de décarboner la mobilité routière, renforcer la résilience des infrastructures et améliorer la viabilité hivernale. Les équipes de VINCI Autoroutes, VINCI Construction, VINCI Highways, Sixense et VINCI Energies se sont relayées au sein de tables rondes et de démonstrations pour illustrer des solutions déjà déployées sur le terrain.