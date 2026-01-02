A7 : Un premier comité de suivi pour l'échangeur de Porte DrômArdèche

Dès la phase de conception, le projet piloté par Claire Gilles (Responsable d’opérations à la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Est) s’est appuyé sur la démarche ERC, pilier de la réglementation environnementale. Des diagnostics écologiques menés sur quatre saisons ont permis d’identifier les milieux et espèces sensibles, conduisant à des ajustements du tracé afin d’éviter les zones à forts enjeux, préserver des corridors écologiques, limiter l’artificialisation des sols et de diminuer de près d’un quart les surfaces nécessaires.

Lorsque les impacts n’ont pu être totalement évités, des mesures de réduction ont été intégrées, notamment par un phasage des travaux adapté aux cycles biologiques, une limitation stricte des emprises de chantier, une gestion maîtrisée de l’éclairage nocturne et l’installation de dispositifs de protection pour la petite faune.

Enfin, en compensation des impacts résiduels, plus de 30 hectares de milieux naturels ont été restaurés sur quatre sites, avec des actions concrètes en faveur des amphibiens, insectes protégés, chiroptères et espèces végétales remarquables. Pour mémoire, la surface du projet d’échangeur représente 20 ha.

Le comité de suivi

Mis en place à la demande de l’État, le comité de suivi vise à associer la société civile au contrôle des engagements environnementaux du projet porté par VINCI Autoroutes. Cette instance de dialogue réunit associations, habitants, acteurs économiques et services publics afin d’assurer une information transparente et un suivi partagé des mesures mises en œuvre.

Pour cette première séance, 22 participants aux profils divers et variés ont répondu présents. L’objectif était clair : présenter l’avancement des actions environnementales et permettre à chacun de constater leur réalité sur le terrain, au-delà des engagements théoriques. Sur place, les participants ont découvert les travaux de renaturation en cours, incluant la plantation de plusieurs centaines d’arbustes et la restauration des habitats naturels. Les explications apportées par les équipes projet et l’écologue ont permis de comprendre les enjeux écologiques et les bénéfices attendus à long terme.

Un bilan positif et des perspectives

À ce stade, l’ensemble des mesures compensatoires est achevé et conforme aux engagements pris. Les travaux des demi-échangeurs, engagés en novembre 2025, se poursuivent conformément au calendrier. Un second comité de suivi est d’ores et déjà prévu au second semestre 2026, afin d’évaluer les mesures de réduction mises en œuvre pendant la phase principale du chantier.