Aménagements
A85 | Demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire : concertation publique du 21/02 au 25/03
La concertation publique du demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire se tiendra du 21 février au 25 mars 2022. Durant cette période, le public est convié à participer et à donner son avis sur le projet. Il est possible de se déplacer en mairie pour découvrir le projet via avec une exposition permanente ou de manière dématérialisée sur le site du projet www.A85restigne.fr.
Dans le cadre de l’aménagement et du développement du territoire, la création d’un nouveau demi-diffuseur est prévu au niveau de la commune de Coteaux-sur-Loire, sur l’autoroute A85. Ce projet est co-financé par VINCI Autoroutes, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, la Communauté de Commune Touraine Ouest Val de Loire, la Ville de Langeais ainsi que les Communautés de Communes Touraine Vallée de l’Indre et Chinon Vienne et Loire.
Consulter le dossier de concertation
Retrouver l’exposition permanente
- Mairie de Restigné : place de l’Église, 37140 Restigné du lundi au vendredi : 8h30-12h
- Mairie de Coteaux-sur-Loire : 62 Rue Dorothée de Dino, 37130 Coteaux-sur-Loire
- le lundi : 10h-12h
- le jeudi : 9h-12h / 14h-17h
- le samedi: 10h-12h
- Mairie de Benais : Place de l’église, 37140 Benais les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h
- Mairie de La Chapelle-sur-Loire 1 place Albert Ruelle, 37140 La Chapelle-sur-Loire
- les lundi, mercredi et vendredi : 9h-12h / 14h-17h
- les mardi et jeudi : 9h-12h30
- C.C. Touraine Ouest Val de Loire : 2 Rue des Sablons, 37340 Cléré-les-Pins
- du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
- le vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30
- Aire de services des Jardins de Villandry (Autoroute A85)
- 24h/24 et 7j/7
Les équipes de VINCI Autoroutes est du Département d’Indre-et-Loire viennent à votre rencontre et proposent des moments d’accueil pour des échanges personnalisés :
- JEUDI 24 FÉVRIER 2022 de 8h30 à 12h00 | Mairie de Restigné
- SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 de 8h30 à 12h00 | Mairie de Coteaux-sur-Loire
- MARDI 8 MARS 2022 de 14h00 à 18h00 | Mairie de La Chapelle-sur-Loire
- LUNDI 14 MARS 2022 de 14h00 �à 18h00 | Foyer rural de Benais
Cliquez ici pour donner votre avis
Crédit photo : medialoot©TonyThomas