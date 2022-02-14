A85 | Demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire : concertation publique du 21/02 au 25/03

Dans le cadre de l’aménagement et du développement du territoire, la création d’un nouveau demi-diffuseur est prévu au niveau de la commune de Coteaux-sur-Loire, sur l’autoroute A85. Ce projet est co-financé par VINCI Autoroutes , le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, la Communauté de Commune Touraine Ouest Val de Loire , la Ville de Langeais ainsi que les Communautés de Communes Touraine Vallée de l’Indre et Chinon Vienne et Loire.

Mairie de Restigné : place de l’Église, 37140 Restigné du lundi au vendredi : 8h30-12h

Mairie de Coteaux-sur-Loire : 62 Rue Dorothée de Dino, 37130 Coteaux-sur-Loire le lundi : 10h-12h le jeudi : 9h-12h / 14h-17h le samedi: 10h-12h

Mairie de Benais : Place de l'église, 37140 Benais les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h

Mairie de La Chapelle-sur-Loire 1 place Albert Ruelle, 37140 La Chapelle-sur-Loire les lundi, mercredi et vendredi : 9h-12h / 14h-17h les mardi et jeudi : 9h-12h30

C.C. Touraine Ouest Val de Loire : 2 Rue des Sablons, 37340 Cléré-les-Pins du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 le vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

Aire de services des Jardins de Villandry (Autoroute A85) 24h/24 et 7j/7

Les équipes de VINCI Autoroutes est du Département d’Indre-et-Loire viennent à votre rencontre et proposent des moments d’accueil pour des échanges personnalisés :

JEUDI 24 FÉVRIER 2022 de 8h30 à 12h00 | Mairie de Restigné

SAMEDI 26 FÉVRIER 2022 de 8h30 à 12h00 | Mairie de Coteaux-sur-Loire

MARDI 8 MARS 2022 de 14h00 à 18h00 | Mairie de La Chapelle-sur-Loire

LUNDI 14 MARS 2022 de 14h00 à 18h00 | Foyer rural de Benais

