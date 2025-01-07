A8 - Viaduc de Sainte-Agnès : démarrage des travaux préparatoires

La 1re phase du chantier du viaduc de Sainte-Agnès débute en ce mois de janvier. Les travaux préparatoires consistent à mettre en place les installations de chantier sous la culée ouest (côté Nice), ainsi que des échafaudages aux deux extrémités du viaduc.

Pour garantir le bon déroulement du chantier, des passerelles et des escaliers sont aménagés à l’intérieur du caisson et le matériel est acheminé.

Les équipes travaux vont également réaliser des trémies dans le viaduc pour permettre aux compagnons d’accéder aux piles.

Les travaux menés par la suite se dérouleront principalement à l’intérieur du caisson du viaduc et seront peu visibles.