A8 - Sainte-Agnès : confortement d'un mur de soutènement

Entièrement financés par VINCI Autoroutes, ces travaux consistent au confortement d’un mur de soutènement en gabions - structure grillagée remplie de pierres, naturellement drainante - localisé au-dessus des voies de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence, le long de la RD 22a sur la commune de Sainte-Agnès.

Ce mur sera renforcé avec l’ajout de nouveaux grillages ancrés à l’aide de clous de 6 m de long forés dans le sol.