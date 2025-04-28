Aménagements
A8 - Sainte-Agnès : confortement d'un mur de soutènement
Publié le 28 avril 2025
Le chantier de Sainte-Agnès fait partie d'une série de travaux de renforcement des murs de soutènement menés par VINCI Autoroutes dans le cadre de sa politique de maintenance et d'entretien du patrimoine autoroutier.
Entièrement financés par VINCI Autoroutes, ces travaux consistent au confortement d’un mur de soutènement en gabions - structure grillagée remplie de pierres, naturellement drainante - localisé au-dessus des voies de l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence, le long de la RD 22a sur la commune de Sainte-Agnès.
Ce mur sera renforcé avec l’ajout de nouveaux grillages ancrés à l’aide de clous de 6 m de long forés dans le sol.