A8 - Saint-Laurent-du-Var : maintenance d'un mur de soutènement

Entièrement financés par VINCI Autoroutes, ce chantier concerne un mur de soutènement de type mur tiranté construit en 1975. Localisé sur la commune de Saint-Laurent-du-Var, il est situé sur l'autoroute A8, en direction d'Aix-en-Provence. Les travaux ont commencé le 7 juillet et sont programmés pour une durée de quatre mois et demi.

Ce chantier n’aura pas d’impact sur la circulation autoroutière de l’A8, ni sur l'avenue Marc Moschetti, le feu tricolore sera temporairement déplacé avant le passage piéton provisoire. Afin de permettre l'installation du chantier le square de l'avenue Marc Moschetti sera fermé au public et deux places de stationnement seront temporairement inaccessibles.