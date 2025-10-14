A8 - Nice Est : dernières étapes pour le Viaduc du Vallon des Fleurs

Depuis le lancement des travaux l'été dernier, de nombreuses étapes techniques se sont succédées pour renforcer l’ouvrage permettant le contournement de la ville de Nice :

✅Bétonnage et ferraillage des massifs

✅Pose des déviateurs

✅Enfilage et mise en tension des câbles

✅Changement des appareils d’appui

✅Remplacement des dispositifs de retenue et des écrans acoustiques

✅Nouveaux joints de chaussée

🚧Et enfin : épreuves de chargement