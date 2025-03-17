Aménagements
A8 - Echangeur du Muy (n°36) : fin des travaux de modernisation des équipements
Le chantier de maintenance des barrières de sécurité au niveau de l’échangeur du Muy (n°36) sur l'autoroute A8 s'est achevé après 2 mois de travaux. Les accès à l'autoroute et au Muy sont totalement rétablis depuis cet échangeur.
Dans le cadre de la maintenance des infrastructures et des ouvrages d’art du réseau VINCI Autoroutes, les équipes ont procédé à des travaux de rénovation des barrières de sécurité au niveau de l’échangeur du Muy (n°36) sur l’autoroute A8. Ces travaux ont consisté à rénover les dispositifs de sécurité situés sur le pont qui passe au-dessus de l’autoroute A8. Les équipes ont travaillé au niveau des ouvrages qui supportent les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur.
Conditions de circulation
Pour finaliser ce chantier et réaliser les ultimes interventions, les bretelles d’entrée en direction de Nice et en direction d’Aix-en-Provence seront fermées ponctuellement de nuit courant avril.
Un itinéraire de déviation sera mis en place pour contourner la zone de travaux. VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour réaliser ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité, dans le respect des délais et avec une attention particulière portée à la limitation des nuisances sonores.
*Dates susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions météorologiques et de l’avancement des travaux.