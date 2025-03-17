A8 - Echangeur du Muy (n°36) : fin des travaux de modernisation des équipements

Pour finaliser ce chantier et réaliser les ultimes interventions, les bretelles d’entrée en direction de Nice et en direction d’Aix-en-Provence seront fermées ponctuellement de nuit courant avril.

Un itinéraire de déviation sera mis en place pour contourner la zone de travaux. VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour réaliser ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité, dans le respect des délais et avec une attention particulière portée à la limitation des nuisances sonores.

*Dates susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions météorologiques et de l’avancement des travaux.