A8 - Echangeur de Villeneuve-Loubet (n°47) : confortement d’un mur de soutènement

Dès le 9 avril, les équipes ont procédé aux travaux de confortement par paroi clouée d’un mur en terre armée datant de 1976 et situé en contrebas de l’autoroute, au niveau de la sortie de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47). Les interventions se sont déroulés de nuit, durant 2 mois.

Qu’est-ce qu’un renforcement par paroi clouée ?

Une paroi clouée est une technique de renforcement. Elle consiste à ancrer plusieurs lignes de clous – des tiges métalliques de 5 à 6 mètres de long – dans le remblai, en passant à travers le mur existant. Une couche de béton armé est ensuite positionnée devant le mur existant. Le nouveau mur en béton vient ainsi renforcer le soutènement existant.