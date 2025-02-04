Aménagements
A8 - Echangeur de Menton (n°59) : inauguration de la nouvelle bretelle d’insertion
Ce 30 janvier 2025, Blaise RAPIOR, Directeur Général d’Escota, Directeur Général adjoint de VINCI Autoroutes, Yves JUHEL, Président de la Communauté de la Riviera Française et Maire de Menton, ainsi qu’Éric LEFEBVRE, Directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, représentant Hugues MOUTOUH, Préfet des Alpes-Maritimes, ont inauguré la nouvelle bretelle d’insertion de l’échangeur de Menton (n°59), en direction de Nice.
Après 20 mois de travaux d’une rare complexité, la nouvelle bretelle allongée a été mise en circulation le 20 décembre 2024. Cette opération a nécessité le déplacement de la RD 22 longeant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Menton, le repositionnement de la bretelle d’insertion sur l’A8 en direction de Nice, et l’élargissement du viaduc de Cabrolles pour
accueillir une nouvelle voie d’une longueur de plus de 300 mètres.
Cette transformation majeure de l’infrastructure autoroutière permet désormais aux usagers de bénéficier d’une insertion plus fluide et plus sécurisée sur l’autoroute A8, dans un secteur très fréquenté.