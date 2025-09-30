Aménagements
A8 - Commune de La Trinité : travaux de confortement d'un ouvrage de soutènement
Publié le 30 septembre 2025
Dans le cadre de sa politique de maintenance et d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise des travaux de confortement d’un ouvrage portant l’autoroute A8 situé au niveau du chemin des Piera Longa à La Trinité.
📅 A partir de septembre, les équipes qui encadrent et réalisent les travaux seront positionnées sur la « piste du Gaz » et couperont le sentier en contrebas de l'autoroute A8. En conséquence, afin d’assurer la sécurité des équipes travaux, un périmètre de sécurité doit être observé sur l’ensemble de la zone de travaux, mentionnée ci-dessus.
⛔En semaine, la chasse sera proscrite dans cette zone du lundi au vendredi, jusqu'à la fin du chantier.