A8 - Commune de La Trinité : travaux de confortement d'un ouvrage de soutènement

📅 A partir de septembre, les équipes qui encadrent et réalisent les travaux seront positionnées sur la « piste du Gaz » et couperont le sentier en contrebas de l'autoroute A8. En conséquence, afin d’assurer la sécurité des équipes travaux, un périmètre de sécurité doit être observé sur l’ensemble de la zone de travaux, mentionnée ci-dessus.

⛔En semaine, la chasse sera proscrite dans cette zone du lundi au vendredi, jusqu'à la fin du chantier.