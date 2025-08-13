A8 - Cagnes-sur-Mer : confortement de cinq murs de soutènement

Ces travaux entrent dans le cadre d'une série de travaux de renforcement des murs de soutènement. Construits en 1976, ces murs en remblais renforcés se situent le long de l'avenue de la Gare, en contrebas de l'autoroute A8. Dès le 28 juillet et pour une durée de trois mois et demi, cinq murs feront l'objet d'un confortement à l'aide de clous d'ancrage et de croix dites de "Saint André".

📅 En août, les travaux se déroulent sur les murs situés au niveau du parking dépose minute

📅 A partir de septembre, les travaux se dérouleront sur les murs situés au niveau du parking Garigliano