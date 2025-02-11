Aménagements
A7 - Echangeur Vienne Sud - Un projet cofinancé et soutenu par le territoire
La réalisation du demi-échangeur de Vienne Sud fait l’objet d’un cofinancement par la Région-Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, la Communauté d’Agglomération Vienne Condrieu Agglomération et VINCI Autoroutes (convention de financement signée le 27 septembre 2019 entre les partenaires). Ce projet représente un investissement total de 21 M €.
Attendu par le territoire, il a pour objectif de favoriser sa desserte, d’améliorer la fluidité sur le réseau secondaire et de renforcer la sécurité routière.
L'échangeur offrira un accès direct à Lyon par l'autoroute aux habitants des communes du sud de Vienne Condrieu Agglomération et du nord du Pays roussillonnais, communes dont la population a fortement augmenté ces dernières années.
Le Département soutient le demi-échangeur de Vienne Sud qui répond a un besoin fort d'accessibilité pour les habitants de l'agglomération viennoise et des communes alentour, en sécurisant et améliorant le réseau routier.
En investissant dans la création de ce demi-échangeur, nous voulons offrir de nouvelles opportunités aux habitants du pays viennois et roussillonnais tout en améliorant la sécurité routière de la vallée du Rhône.