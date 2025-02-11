A7 - Echangeur Vienne Sud - Un projet cofinancé et soutenu par le territoire

La réalisation du demi-échangeur de Vienne Sud fait l’objet d’un cofinancement par la Région-Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, la Communauté d’Agglomération Vienne Condrieu Agglomération et VINCI Autoroutes (convention de financement signée le 27 septembre 2019 entre les partenaires). Ce projet représente un investissement total de 21 M €.

Attendu par le territoire, il a pour objectif de favoriser sa desserte, d’améliorer la fluidité sur le réseau secondaire et de renforcer la sécurité routière.