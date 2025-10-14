A7 - Démarrage des travaux de requalification urbaine et environnementale dans la traversée de Valence

Le projet prévoit l’installation de 5,1 km d’écrans acoustiques, conçus en bois, béton-bois et, selon les zones, végétalisés. Leur implantation couvrira notamment les secteurs des parcs Jouvet et de l’Épervière, diminuant sensiblement le niveau sonore ressenti par les riverains. La qualité de vie sonore s’en trouvera largement améliorée, tout comme l’esthétique urbaine.

Parallèlement, des travaux seront menés sur trois franchissements de l’A7 afin de sécuriser les déplacements piétons et cyclistes et d’améliorer l’ambiance visuelle grâce à l’installation de brise-vues. Enfin, la halte fluviale sera modernisée et un auvent contemporain renforceront l’attractivité du Rhône et du tourisme fluvial.