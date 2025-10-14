Aménagements
A7 - Démarrage des travaux de requalification urbaine et environnementale dans la traversée de Valence
Au cœur de Valence, l’autoroute A7 se transforme. Les travaux de requalification urbaine et environnementale de l’A7 dans la traversée de Valence démarrent. Ce projet d’envergure vise à reconnecter la ville au fleuve, réduire les nuisances et valoriser les mobilités douces.
Une requalification ambitieuse
Les travaux de requalification urbaine et environnementale de l’A7 dans la traversée de Valence débutent le 22 septembre 2025. Ce projet inédit vise à réduire significativement les nuisances liées à la circulation tout en reconnectant la ville à ses espaces naturels. Fruit d’une démarche partenariale de long terme engagée dès 2010, le projet a pour objectif de mieux intégrer l’infrastructure à la ville, de réduire les nuisances pour les riverains, de reconnecter les quartiers au fleuve et d’améliorer concrètement le cadre de vie et les déplacements du quotidien au cœur du territoire.
Des aménagements pour améliorer le cadre de vie
Le projet prévoit l’installation de 5,1 km d’écrans acoustiques, conçus en bois, béton-bois et, selon les zones, végétalisés. Leur implantation couvrira notamment les secteurs des parcs Jouvet et de l’Épervière, diminuant sensiblement le niveau sonore ressenti par les riverains. La qualité de vie sonore s’en trouvera largement améliorée, tout comme l’esthétique urbaine.
Parallèlement, des travaux seront menés sur trois franchissements de l’A7 afin de sécuriser les déplacements piétons et cyclistes et d’améliorer l’ambiance visuelle grâce à l’installation de brise-vues. Enfin, la halte fluviale sera modernisée et un auvent contemporain renforceront l’attractivité du Rhône et du tourisme fluvial.
Les acteurs du projet de requalification environnementale de l'A7 dans la traversée de Valence
Le projet représente un investissement total de 32 M€ cofinancé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Le Département de la Drôme, Valence Romans Agglo et VINCI Autoroutes.
Le calendrier du projet : une transformation progressive jusqu’en 2028
Les travaux débutent à l’automne 2025 avec la requalification des ponts de Mauboule et de l’Épervière. Ils se poursuivront jusqu’en 2028 avec la réalisation progressive des écrans acoustiques, des franchissements modes doux et de la halte fluviale. Tout sera mis en œuvre pour limiter la gêne aux riverains et aux usagers pendant la durée du chantier.
Zoom sur les travaux qui démarrent le 22 septembre 2025 au niveau des ponts de la rue de Mauboule et du chemin de l’Épervière
Au cœur de ce grand projet figurent les ponts de la rue de Mauboule et du chemin de l’Épervière, deux points stratégiques pour la mobilité et l’intégration urbaine. Ces ouvrages seront entièrement réaménagés pour améliorer la sécurité et la lisibilité, en offrant des largeurs adaptées aux piétons et aux cyclistes, et limiter l’impact visuel de l’autoroute.
Les conditions de circulation pendant les travaux
Les travaux se dérouleront à partir du 22 septembre 2025 pour 6 mois. Durant cette période, des modifications de la circulation seront nécessaires. Des itinéraires de déviation seront mis en place.