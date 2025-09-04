A7 : Bientôt deux nouveaux accès pour mieux connecter le territoire de la Drôme

Conçu dans une logique de mobilité durable, le projet intègre des aménagements s’inscrivant dans la démarche Autoroute Bas Carbone de VINCI Autoroutes. Chaque demi-échangeur sera équipé de gares de péage alimentées par des installations photovoltaïques, de bassins de protection de la ressource en eau, et de parkings de covoiturage (70 places au nord, 66 au sud). À Saint-Barthélemy-de-Vals, des protections acoustiques seront installées pour limiter les nuisances sonores, et des mesures de préservation de la biodiversité ont été intégrées dès la phase de conception. Avec un investissement total de 25,8 millions d’euros, le projet est cofinancé à parts égales par VINCI Autoroutes et les collectivités partenaires : la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, le Département de la Drôme et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les travaux devraient durer deux ans pour une mise en service prévue fin 2027.