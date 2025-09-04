A7 : Bientôt deux nouveaux accès pour mieux connecter le territoire de la Drôme

Aménagements
Dans la vallée du Rhône, deux demi-échangeurs vont être créés sur l’autoroute A7 entre Chanas et Tain-l’Hermitage. Un projet très attendu pour fluidifier le trafic et connecter les territoires à cet axe stratégique rhônalpin.
Entre Chanas et Tain-l’Hermitage, l’autoroute A7 parcourt la vallée du Rhône sur 32 kilomètres sans aucun accès intermédiaire. Une situation qui complique les déplacements du quotidien, freine le développement économique local et limite l’accès aux sites touristiques. Mais cela va bientôt changer ! Le chantier de création des deux demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche a officiellement démarré. Porté par VINCI Autoroutes en partenariat avec les collectivités locales, ce projet structurant vise à désenclaver le territoire, fluidifier le trafic et faciliter l’accès à l’A7 pour les habitants, les entreprises et les visiteurs.
Situés sur les communes de Saint-Rambert-d’Albon (au nord) et Saint-Barthélemy-de-Vals (au sud), les deux demi-échangeurs offriront des connexions directes à l’A7 dans les deux sens de circulation. Le demi-échangeur nord permettra d’entrer sur l’autoroute en direction de Marseille et d’en sortir en provenance du sud. Le demi-échangeur sud offrira quant à lui une entrée vers Lyon et une sortie pour les automobilistes arrivant du nord. Ces nouveaux accès permettront de désengorger les échangeurs existants de Chanas et de Tain-l’Hermitage, tout en améliorant la sécurité sur les axes secondaires comme la RN7. Ils faciliteront également la desserte des pôles d’activités économiques, dont le Parc Axe 7, et renforceront l’attractivité touristique de la vallée de la Galaure.
Conçu dans une logique de mobilité durable, le projet intègre des aménagements s’inscrivant dans la démarche Autoroute Bas Carbone de VINCI Autoroutes. Chaque demi-échangeur sera équipé de gares de péage alimentées par des installations photovoltaïques, de bassins de protection de la ressource en eau, et de parkings de covoiturage (70 places au nord, 66 au sud). À Saint-Barthélemy-de-Vals, des protections acoustiques seront installées pour limiter les nuisances sonores, et des mesures de préservation de la biodiversité ont été intégrées dès la phase de conception. Avec un investissement total de 25,8 millions d’euros, le projet est cofinancé à parts égales par VINCI Autoroutes et les collectivités partenaires : la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, le Département de la Drôme et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les travaux devraient durer deux ans pour une mise en service prévue fin 2027.
Rendez-vous sur le site dédié au chantier
La ligne « Allo-chantier » 04 51 18 04 50 (numéro vert) de 9h à 18h du lundi au vendredi
Le fil X de l’A7 : @A7Trafic
