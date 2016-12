Pass PRA LOUP liberté : Votre télépéage du ski

Avec la carte pass liberté,

• Ne perdez plus votre temps dans les files d'attente, partez skier sans passer par les caisses

• Skiez toute la saison à prix réduit, jusqu'à 50% de remise sur le tarif journée domaine skiable Pra Loup

• Votre 8ème journée de ski est offerte

• Accès à l'Espace Lumière, 180 km depistes, offert

• 50% de réduction tous les jours de l'été sur les montées et journées Piéton et VTT

NOUVEAU

Pour 4 adhésions achetées, la 4ème est offerte

Le chéquier privilège qui regroupe nos 34 partenaires et 118 offres sur Pra Loup, Barcelonette et la région Paca

Conditions de l'offre

*Offre valable sur www.praloup-liberte.com du 6 Décembre au 4 Mars 2017 inclus avec le code VINCILIBERTEPL2017

Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours.

L'abonnement pass liberté est valable du 1er Novembre au 31 Octobre de l'année suivante renouvelable par tacite reconduction