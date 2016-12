Conducteurs de poids lourds :

La conduite des poids lourds implique des règles de sécurité supplémentaires. Sur autoroute, les principales sont :

Respectez les temps de conduite

Conservez la distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède, et ne circulez pas en

« petit train » ou en « convoi » avec les autres poids lourds

N’empiétez pas sur la bande d’arrêt d’urgence et reprenez aussitôt votre position sur la voie de droite si vous roulez sur les barrettes sonores

Respectez les prescriptions spécifiques aux poids lourds : limitation de vitesse et interdiction de dépasser

Lorsque vous allez passer dans une voie de télépéage sans arrêt, dirigez-vous vers une voie autorisée aux poids lourds

En cas de panne, pour votre propre sécurité, privilégiez les refuges si c’est possible et mettez votre gilet de sécurité avant de descendre de la cabine.

Certains équipements, tels que les barres anti-encastrement et les bandes réfléchissantes, peuvent éviter un accident ou diminuer sa gravité ; veillez à ce qu’ils soient bien entretenus.

Automobilistes :

A l’approche d’un chantier ou d’une zone d’intervention, pensez que les poids lourds ont besoin de plus de distance et de plus de temps pour changer de voie : ne gênez pas leur manœuvre