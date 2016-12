Inauguration du parking de covoiturage de l’échangeur de Grans (A54)

L’aboutissement d’un projet porté par trois partenaires

Ce nouveau parking de covoiturage, situé au niveau de l’échangeur autoroutier de Grans (n°14) à proximité de l’A54, est l’aboutissement d’une collaboration fructueuse entre les Territoires du Pays Salonais et d’Istres-Ouest-Provence, intégrés à la Métropole Aix-Marseille-Provence et VINCI Autoroutes. Il s'est concrétisé lundi 28 novembre, par l’inauguration d’un parking de 70 places, dédiée aux covoitureurs.

Ce nouveau parking s’inscrit pleinement dans la volonté de VINCI Autoroutes d’optimiser les usages de l’autoroute en favorisant le développement des modes de transport collectifs et l’utilisation partagée du véhicule individuel.

S’engager pour accompagner le développement du covoiturage

La pratique du covoiturage augmente et se développe notamment aux abords des échangeurs autoroutiers. C’est pourquoi VINCI Autoroutes s’implique aux côtés des collectivités territoriales pour encourager la pratique du covoiturage, en proposant son savoir-faire pour la création et la gestion d’infrastructures adaptées, réaffirmant ainsi son rôle d’acteur de la mobilité durable, favorisant le partage de l’autoroute et répondant à une demande croissante des usagers.

VINCI Autoroutes propose aujourd’hui 1 928 places de covoiturage réparties sur 24 parkings dédiés. En outre, l’abonnement télépéage « Temps Libre Covoiturage » a déjà été adopté par plus de 50 000 utilisateurs. La formule télépéage « Temps Libre Covoiturage » VINCI Autoroutes offre la gratuité des frais de gestion dès le premier covoiturage effectué dans le mois, réservé sur BlaBlaCar et effectué sur une autoroute concédée.

En savoir plus : communiqué de presse